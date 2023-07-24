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НовостиПолитика24 июля 2023 9:19

Роскосмос предложил БРИКС создать отдельный модуль для своей орбитальной станции

Модуль позволил бы странам БРИКС заниматься научными исследованиями
Дарья ЧИПУРНАЯ
Роскосмос предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС

Роскосмос предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предлагает странам БРИКС сформировать отдельный полноценный модуль для российской орбитальной станции (РОС), где страны межгосударственного объединения смогли бы заниматься научными исследованиями. С таким заявлением выступил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

"(Модуль) позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ", - заявил Борисов.

Кроме того, гендиректор "Роскосмоса" предложил странам БРИКС программу дополнительного профобразования в области космической науки на базе ведущих российских университетов.

Напомним, БРИКС основана в 2006 году, в состав организации входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ближайший саммит организации состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР.