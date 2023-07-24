Роскосмос предложил БРИКС создать отдельный модуль для своей орбитальной станции

Роскосмос предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предлагает странам БРИКС сформировать отдельный полноценный модуль для российской орбитальной станции (РОС), где страны межгосударственного объединения смогли бы заниматься научными исследованиями. С таким заявлением выступил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

"(Модуль) позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ", - заявил Борисов.

Кроме того, гендиректор "Роскосмоса" предложил странам БРИКС программу дополнительного профобразования в области космической науки на базе ведущих российских университетов.

Напомним, БРИКС основана в 2006 году, в состав организации входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ближайший саммит организации состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР.