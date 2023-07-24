Медведев объяснил удары ВСУ по гражданским объектам провалом наступления Фото: REUTERS

Украина все чаще пытается атаковать гражданские объекты в России, так как у них не получается добиться успехов в наступлении, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«У противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы – пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», – написал он в Telegram.

По мнению политика, часть населения Украины, несмотря на страх, «мыслить пока не разучилась», а западные кураторы Киева требуют от него победы. Именно поэтому, заявил Медведев, «бандеровские ублюдки» все чаще выбирают гражданские цели для своих ударов. Зампред Совбеза при ответных ударах призвал выбирать не только инфраструктурные объекты, но и нестандартные цели и места, «где нас пока не ждут и где эффект будет очень весомым».

Как писал сайт KP.RU, ВСУ совершили удары беспилотниками по двум нежилым зданиям в Москве в 4:00 в понедельник, 24 июля. Никто не пострадал.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 24 июля, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крыма.