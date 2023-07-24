Росстат: за последний год продажи водки в России сократились на 16,4% Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кажется, граждане Российской Федерации начинают меньше употреблять крепкий алкоголь, так как за последний год его продажи заметно, порой на пятые доли, сократились. Соответствующая статистика была собрала Росстатом в ЕГАИС, сообщают «Ведомости».

«Официальные продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн дал.», - говорится в публикации.

Вместе с падением спроса сокращается и предложение - производители водки сократили объёмы выпускаемой продукции на 9%, и сейчас в России производится 33,2 млн декалитров (1 декалитр = 10 литрам). Коньяк и бренди также урезали на 13% (4,2 млн декалитров).

Ранее KP.RU сообщил, что в России предложили обложить акцизами весь этиловый спирт отечественного производства, чтобы бороться с распространением нелегальной, несертифицированной водки.