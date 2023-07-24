Песков назвал сознательной атакой обстрел российских военкоров в Запорожье

Обстрел российских военных корреспондентов в Запорожской области, в результате которого погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, был сознательной атакой Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева, желаем скорейшего выздоровления другим ребятам. Это сознательная атака на журналистов, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме», – сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, под обстрел около населенного пункта Пятихатки попала группа корреспондентов из России. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов.

Позже Минобороны РФ сообщало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Следственный комитет России возбудил дело из-за гибели военкора РИА Новости.

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