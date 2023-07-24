Грете Тунберг грозит до шести месяцев тюрьмы Фото: REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом в понедельник, 24 июля, по делу о нарушении правил при проведении демонстрации в Мальме и неповиновении правоохранительным органам, ей грозит до шести месяцев тюремного заключения. Об этом пишет агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на судебные документы.

«По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в "неповиновении приказу полиции" предъявлено 20-летней активистке после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения акции», - сказано в сообщении, где уточняется, что акция проходила в середине июня этого года в южном городе Мальмё.

Сообщается, что знаменитая экоактивистка вместе с группой активистов намеревалась заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё. Участники акции отказались выполнять требования правоохранительных органов и покинуть район гавани.

Как передает агентство, максимальное наказание за подобное правонарушение составляется шесть месяцев тюремное заключение, но Тунберг и других участников акции, скорее всего, приговорят к штрафам.

Напомним, в июне этого года Грета Тунберг объявила, что больше не будет проводить школьные забастовки.