Песков назвал «абсолютной неправдой» заявления об ударе ВС РФ по собору в Одессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» распространяемое украинскими властями заявление о разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате удара Вооруженными силами (ВС) России.

«Это является абсолютной неправдой», - заявил представитель Кремля, отметив, что российские войска «никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».

Напомним, в минувшие воскресенье, 23 июля, городской совет Одессы объявил о повреждении после взрывов Спасо-Преображенский кафедрального собора, который находится в центре города.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ, сославшись на видео из Спасо-Преображенского храма, которые опубликовали местными жителями, заявили, что в данном случае речь идет о работе украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).