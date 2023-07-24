В Кремле заявили, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом

Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с главой Турции Реджепом Тайипои Эрдоганом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Песков сообщил, что контактов Путина и Эрдогана пока не планируется, однако "их нельзя исключать".

Ранее Эрдоган публично заявил о намерении переговорить с президентом России по поводу зерновой сделки, которая прекратила свою работу 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны. Накануне стало известно, что Эрдоган на ближайшем заседании кабинета министров Турции хотел обсудить возможный разговор с Путиным.

Кроме того, Эрдоган заявил, что зерновая сделка ушла в историю, при этом выразив мнение, что Владимир Путин на самом деле хотел бы продолжения ее работы.