Захарова назвала некрофилами пытавшихся похитить останки разведчика Кузнецова Фото: Иван Макеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку похищения останков советского разведчика Николая Кузнецова на Украине, назвав злоумышленников некрофилами.

«Помимо того, что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», – заявила дипломат в беседе с «Известиями».

Напомним, неизвестные пытались выкрасть останки советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова из его могилы во Львове. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил мэр города Андрей Садовой, назвав злоумышленников «бестолочью». Он сообщил, что на данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Кузнецов был сотрудник органов госбезопасности и разведчиком, ликвидировавшим 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Он умер на Украине в 1944 году, когда попал с товарищами в засаду. Останки советского разведчика были обнаружены только 15 лет спустя – в 1959 году, а через год его с почестями похоронили на холме Славы во Львове.