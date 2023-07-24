Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июля 2023 9:44

Захарова назвала некрофилами пытавшихся похитить останки разведчика Кузнецова

Инцидент произошел во Львове
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала некрофилами пытавшихся похитить останки разведчика Кузнецова

Захарова назвала некрофилами пытавшихся похитить останки разведчика Кузнецова

Фото: Иван Макеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку похищения останков советского разведчика Николая Кузнецова на Украине, назвав злоумышленников некрофилами.

«Помимо того, что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», – заявила дипломат в беседе с «Известиями».

Напомним, неизвестные пытались выкрасть останки советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова из его могилы во Львове. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил мэр города Андрей Садовой, назвав злоумышленников «бестолочью». Он сообщил, что на данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Кузнецов был сотрудник органов госбезопасности и разведчиком, ликвидировавшим 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Он умер на Украине в 1944 году, когда попал с товарищами в засаду. Останки советского разведчика были обнаружены только 15 лет спустя – в 1959 году, а через год его с почестями похоронили на холме Славы во Львове.