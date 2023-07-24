Бывший одесский военком Борисов задержан в Киеве за хищение 188 млн гривен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главный военный комиссар Одесской области Украины Евгений Борисов задержан украинскими силовиками в Киеве, по подозрению в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен. Об этом сообщили в официальных каналах украинской прокуратуры.

«В Киеве задержан бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.). Накануне ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы», - заявили в ведомстве.

Предполагается, что Борисов получал взятки будучи военкомом, осуществлял махинации с бюджетными средствами. По данным украинских журналистов, у него имеется вилла в Испании, офис, а также несколько автомобилей, общей стоимостью в несколько миллионов долларов. Учитывая то, что экс-военком пытался скрываться от силовиков, украинская прокуратура просит оставить его под стражей без возможности внести залог.

Ранее KP.RU сообщил, что 23 июля 2023 года Борисову было заочно предъявлено обвинение в коррупции.