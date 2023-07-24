В законопроекте о неявке в военкомат снижены штрафы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В проекте закона с поправками о повышении штрафов за неявку в военкоматы решили снизить штрафы с 50 до 30 тысяч рублей. Об этом сказано в тексте законопроекта ко второму чтению, который был размещен в думской базе данных.

Эти изменения будут внесены в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Согласно новым предложениям, неявка без уважительной причины в военкомат будет грозить от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, при несообщении о выезде за границу на срок более шести месяцев влечет штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Напомним, в этот день, 24 июля, также был подписан закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе на пять лет для российских граждан, которые имеют воинские звания ниже офицерских. Как писал сайт KP.RU, эти изменения распространяется на матросов, сержантов, старшин, солдат, прапорщиков и мичманов.