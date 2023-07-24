Первый российский сверхзвуковой бизнес-джет «Стриж» создадут в 2029 году

Модель сверхзвукового делового самолета на авиасалоне МАКС. Фото: ЦАГИ

В ходе собрания Евразийского аэрокосмического конгресса гендиректор НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов показал презентацию, во время которой представил первый российский сверхзвуковой бизнес-джет. Он получит название «Стриж», и первую, демонстрационную модель соберут в 2029 году.

Пока что подробностей об амбициозном проекте немного, однако точно известно, что «Стриж» будет создаваться полностью без остекления, так как летать будет на слишком больших скоростях.

Напомним, что планы по созданию сверхзвукового бизнес-самолёта обсуждались в 2022 году. Тогда задумку совместного проекта пророчили России и ОАЭ, и даже были приблизительные концепты: один бизнес-джет хотели создавать для перевозки восьмерых пассажиров, а другой - сразу для трёх десятков.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Россия создаст первые шесть самолётов МС-21.