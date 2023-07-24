Президент ЦАР планирует участвовать в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Фостен-Арканж Туадера планирует посетить саммит в Петербурге, где пройдет встреча с Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера планирует посетить Санкт-Петербург и принять участие в саммите Россия - Африка, который пройдет с 27 по 28 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Участие главы ЦАР в петербургском саммите ожидается, но пока не подтверждено официально.

Ранее президент РФ Владимир Путин накануне саммита Россия - Африка подготовил статью о видении российско-африканских отношений, отметив, что обе стороны имеют прочные корни и отличаются доверием.

Кроме того, российский лидер провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, чье присутствие также ожидается на саммите Россия - Африка.

Сайт KP.RU рассказал, как страны Африки становятся мощным союзником России, наглядно показав, как живут люди в самых южных странах континента - ЮАР, Замбии и Зимбабве.