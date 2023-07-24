Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане России получают право на кредитные каникулы на постоянной основе. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.

Ранее такая мера была временной, ее ввели в период пандемии. После подписания российским лидером закона эта норма будет действовать постоянно и распространяться на тех граждан страны, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сайт KP.RU писал, что ранее закон был принят Госдумой России. Согласно документу, кредитные каникулы разрешено взять один раз на полгода по каждому займу, размер которых не должен превышать 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч рублей для остальных потребительских кредитов и 150 тысяч рублей для кредитных карт.

Закон распространяется на заемщика в трудной жизненной ситуации, когда доходы за последние два месяца упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячными за год.