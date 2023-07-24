Патрушев заявил, что в БРИКС нет конфронтационности и скрытой повестки

Патрушев рассказал, чего нет в формате БРИКС и никогда не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Формат БРИКС не имеет какой-либо конфронтационности и скрытой повестки. С таким заявлением выступил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 24 июля, на заседании высоких представителей государств объединения.

"Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки", - сказал Патрушев, отметил повышенный интерес к заседанию "пятерки".

Патрушев также подчеркнул, что отношения в БРИКС выстраиваются на основе "ведущий - ведомый", когда какое-либо государство задает тон повестке, а остальные следуют согласованным установкам.

Напомним, в созданный в 2006 году формат БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ближайший саммит межгосударственного объединения состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон, мечтавший принять участие в заседании БРИКС, не получил приглашения на предстоящий саммит.