Нашествие тысячи мотыльков мешало проезду транспорта в Ельце Фото: скриншот

Огромный рой из тысячи мотыльков мешал проезду транспорта в Ельце на Каракумском мосту. Местные жители публикуют в социальных сетях видео нашествия насекомых, которые залетали в машины и кружили около фонарей, пугая водителей.

Рой мотыльков вынуждал автомобилистов сбрасывать скорость на мосту, чтобы не попасть в аварию. Асфальт побелел от нашествия взлетевших из воды мотыльков-поденков.

В Липецком зоопарке сообщили, что подобные мотыльки представляют особый вид бабочек, которые большую часть жизни проводят в воде. Огромное число таких насекомых собираются в рой в брачный период, после чего слетаются на свет, чтобы спариваться, а потом отложить личинки в водоемах.

«Рыбаки хорошо знают об этих вылетах. Клев в это время очень хороший», - отметили эксперты, подчеркнув, что люди мотыльков в это время совсем не интересуют, а опасности для человека они не представляют.