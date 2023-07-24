Британский аналитик Гади: ВСУ перешли на пешие операции из-за обороны России Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины перешли на пешие операции из-за того, что не могут преодолеть созданную российской армией систему обороны. Такое мнение высказал старший научный сотрудник, консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

«Все на Украине переключается на пехоту, на пешие операции. Каждая атака, каждое продвижение измеряется не километрами, а метрами», - отметил аналитик в интервью изданию Das Erste.

Он добавил, что боеприпасы украинским солдатам приходится подвозить пешком, чтобы не подставлять под удар российских войск технику.

Кроме того, по мнению Гади, наступление ВСУ было плохо спланировано и организовано. Аналитик также подчеркнул, что в настоящее время ни у одной армии в мире нет практического опыта по преодолению «плотной и тщательно укрепленной» системы обороны, которая была создана российскими войсками.

Ранее газета The New York Times рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины. Так, по данным издания, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. По информации издания, ВСУ мешают и отсутствие поддержки с воздуха и сеть оборонительных сооружений, которую создали российские военнослужащие.

Недавно президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов наступления украинской армии. Он отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», подчеркнул российский лидер.