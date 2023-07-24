Суд в Швеции обязал Грету Тунберг выплатить штраф за неповиновение полиции

Грета Тунберг Фото: REUTERS

Суд в Швеции обязал экологическую активистку Грету Тунберг выплатить штраф по делу о нарушении правил при проведении демонстрации в Мальме и неповиновении правоохранительным органам. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Как передает издание, размер штрафа составил 1500 шведских крон (около 13 100 рублей).

Напомним, Грета Тунберг представала перед судом поле того, как вместе с группой активистов собиралась заблокировать в шведском порту Мальмё танкеры, перевозившие нефть. Участники демонстрации отказались выполнять требования правоохранительных органов и покинуть район гавани.

Ранее сообщалось, что максимальное наказание за такое правонарушение в Швеции составляет шесть месяцев тюрьмы, однако тогда AFP отмечало, что Тунберг и другие участники акции, скорее всего, должны будут выплатить штрафы.