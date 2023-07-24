Балицкий рекомендовал водителям не съезжать с сухопутного коридора в Крым Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 24 июля, заверил, что сухопутный маршрут в Крым является безопасным. Однако он попросил водителей не съезжать с него, если на то нет острой необходимости.

«Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно», - подчеркнул Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что стоит воздержаться от посещения тех городов, которые максимально приближены к линии боевого соприкосновения.

В то же время врио главы региона заверил, что сам маршрут в Крым, который проходит по территории Запорожской области, безопасен.

Ранее сообщалось, что трафик легковых автомобилей, двигающихся по сухопутному коридору через новые территории после теракта на Крымском мосту, вырос в 4-5 раз.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин проинспектировал сухопутный коридов в Крым вдоль Азовского моря, после чего дал несколько советов тем, кто планирует использовать данный маршрут для поездки на полуостров.