Мужчина устроил погром в мечети в Красноярске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Красноярска ворвался в Соборную мечеть, где разбил окна и переломал мебель. Об этом сообщает Telegram-канале «МВД 24».

Отмечается, что в понедельник, 24 июля, в дежурную часть отдела полиции поступило заявление о неадекватном мужчине. Злоумышленник пришел в Соборную мечеть города, разбил там несколько окон, уронил с подоконников цветы и стал крушить мебель.

Мужчина был задержан. Как сообщается, верующие и работники мечети передали его прибывшему наряду патрульно-постовой службы правоохранительных органов. Молодой человек не рассказал о причинах такого поступка.

Позже правоохранительные органы установили личность злоумышленника, которым оказался 27-летний молодой человек. Сообщается, что задержанный уже имел проблемы с законом и был судим за грабеж. По данным регионального Министерства внутренних дел, мужчина страдает психическими расстройствами.