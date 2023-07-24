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НовостиПроисшествия24 июля 2023 11:48

Мужчина устроил погром в мечети в Красноярске

В Красноярске задержали мужчину, устроившего погром в мечети
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мужчина устроил погром в мечети в Красноярске

Мужчина устроил погром в мечети в Красноярске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Красноярска ворвался в Соборную мечеть, где разбил окна и переломал мебель. Об этом сообщает Telegram-канале «МВД 24».

Отмечается, что в понедельник, 24 июля, в дежурную часть отдела полиции поступило заявление о неадекватном мужчине. Злоумышленник пришел в Соборную мечеть города, разбил там несколько окон, уронил с подоконников цветы и стал крушить мебель.

Мужчина был задержан. Как сообщается, верующие и работники мечети передали его прибывшему наряду патрульно-постовой службы правоохранительных органов. Молодой человек не рассказал о причинах такого поступка.

Позже правоохранительные органы установили личность злоумышленника, которым оказался 27-летний молодой человек. Сообщается, что задержанный уже имел проблемы с законом и был судим за грабеж. По данным регионального Министерства внутренних дел, мужчина страдает психическими расстройствами.