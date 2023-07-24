Экс-координатор штаба Навального* приговорен к девяти годам колонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вадим Останин, бывший координатор штаба Алексея Навального* в Барнауле, был приговорен к девяти годам колонии общего режима. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Как сообщается, экс-координатор штаба был обвинен в участии в экстремистском сообществе и некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан.

«Был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. И ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказано в заявлении пресс-службы судов.

Бывший депутат гордумы Бийска Останина была задержана в декабре 2021 года. Накануне суд приговорил ее к девяти годам в колонии, хотя прокурор просил 11 лет колонии.

Напомним, 20 июля прокуратура запросила суд приговорить Алексея Навального** к 20 годам тюремного заключения за создание и финансирование экстремистского сообщества.

*Организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена

**Включен в список террористов и экстремистов