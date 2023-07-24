МИД: Россия оставляет за собой право на жёсткие ответные меры за атаки БПЛА Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коллективный Запад нацелен на то, чтобы продолжать обострять ситуацию на Украине. И именно это является причиной наглых, террористических методов, применяемых киевскими неонацистами. Такое заявление было опубликовано 24 июля 2023 года пресс-службой Министерства иностранных дел России.

«За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам. Все виновные будут найдены и понесут наказание. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - говорится в публикации.

В МИДе подчеркнули, что нет никаких сомнений в том, что Украина продолжит пользоваться террористическими методами, направленными на запугивание мирного населения, и будет делать это чаще. Ведомство снова призвало мировое сообщество обратить внимание на эти атаки, и указывает на абсолютную бессмысленность действий Киева с военной точки зрения.

Ранее KP.RU сообщил, что 24 июля 2023 года украинские беспилотники совершили ещё одну атаку на Москву.