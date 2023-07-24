Патрушев заявил, что недопущение диктата США отвечает интересам всех суверенных стран Фото: ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что недопущение диктата США в международных отношениях соответствует интересам всех суверенных государств.

"Сегодня международные отношения претерпевают существенные изменения. Мир продолжает уверенно двигаться в сторону более справедливой многополярной системы", — отметил секретарь Совбеза на заседании представителей стран БРИКС.

Патрушев подчеркнул, что “западное меньшинство” не может смириться со стремлением мира к многополярности и готово идти для сохранения собственного господства на любые меры, вплоть до ведения гибридных войн.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что процесс перехода мира к многополярному устройству уже ничто не способно остановить, и многие страны мира разделяют с Россией ее стремление к отказу от гегемонии Запада.

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир подчеркивал, что страны Запада ожидает “великая расплата” за отказ от признания новой многополярной реальности, у них просто нет прежней политической и финансовой мощи и они продолжают ее терять.