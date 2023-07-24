Перед посольством Ирака в Дании вновь провели акцию с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 24 июля, в столице Дании Копенгагене прошла очередная акция с сожжением Корана. Об этом проинформировало агентство Reuters.

По данным издания, акцию возле посольства Ирака провели протестующие из праворадикальной группы «Датские патриоты».

Это не первая подобная акция в Копенгагене. Ранее сайт KP.RU ранее писал о том, что «Датские патриоты» сожгли священную для мусульман книгу перед посольством Ирака. Во время демонстрации один из активистов поджег Коран, после чего другой мужчина истоптал флаг Ирака. Всего в этой акции приняли участие не более пяти человек.

Аналогичная акция с разрешения властей ранее прошла и у посольства Ирака в Стокгольме. В ходе нее священную книгу пинали ногами.

Ранее внешнеполитическая служба ЕС в своем заявлении от имени Евросоюза осудила акцию с сожжением Корана и назвала ее оскорбительным актом, однако уточнила, что выступает за свободу выражения мнений.