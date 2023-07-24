Military Watch: срок жизни солдат ВСУ в зоне спецоперации иногда составляет всего четыре часа Фото: REUTERS

Американское военное издание Military Watch заявило, что украинские войска несут колоссальные потери в безуспешных попытках прорвать линию оборону ВС России.

“За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях”, — пишут авторы статьи.

Также в публикации указано, что киевский режим перебрасывает на передовую едва обученных мобилизованных, из-за чего на некоторых участках линии соприкосновения бойцы живут не более четырех часов.

Напомним, недавно канадское издание CBC рассказывало, как одно из украинских штурмовых подразделений всего за один бой потеряло около ста лучших бойцов. Комбат ВСУ заявлял, что это подразделение до сих пор не может оправиться от разгрома из-за недостаточной подготовки призывников.

Издание Daily Beast также отмечало, что иностранные наемники ВСУ шокированы тяжелейшими боями в зоне спецоперации и крайне слабой подготовкой украинских военных, многим из которых “нечего делать на поле боя”.