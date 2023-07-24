Глава Transparency Russia* оштрафован за нарушение закона об иноагентах Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресненский суд Москвы оштрафовал генерального директора Transparency Russia* Илью Шуманова. Ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей за то, что он нарушил законодательство об иностранных агентах, не указав статус компании в распространяемых в интернете информационных материалах. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Шуманова виновным по четвертой части статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - заявили в суде.

Напомним, Transparency Russia* - часть холдинга, штаб-квартира которого находится в Берлине. Согласно данным Генпрокуратуры России, деятельность компании выходит за пределы официально заявленной. Формально она борется с коррупцией, однако фактически - вмешивается во внутреннюю политику разных стран мира, подрывая основы конституционного строя.

Ранее KP.RU сообщил, что 21 июля 2023 года в список иноагентов были внесены четыре новых физлица и четыре организации.

*юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента