Умерший от коронавируса пенсионер пролежал три года в своей квартире в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти на три года квартира 68-летнего пенсионера в Москве превратилась в склеп. Предположительно, пожилой мужчина умер от коронавируса, а его труп нашли только в минувший четверг, 20 июля.

Как стало передает сайт mk.ru, пенсионер одиноко проживал в двухкомнатной квартире, а его родители и сестра умерли свыше 20 лет назад. Других близких родственников мужчина не имел, а с двоюродным братом прекратил общение.

Мужчина работал землемером, поэтому в своем доме появлялся нечасто, а соседи из соседней квартиры за 30 лет видели его 5 или 6 раз. В результате никто не забил тревогу, когда пенсионер перестал выходить из квартиры.

Около месяца назад пара бдительных соседей отметили приоткрытое в одной из комнат окно, припомнив, что створка была в таком же состоянии с самой зимы. Кроме того, увидели, как в маленькой комнате постоянно горит небольшой светильник. Около трех недель жильцы стучали в дверь, а также прислушивались к звукам в квартире.

В четверг, 20 июля, жители сообщили старшей по дому, которая вызвала экстренные службы города, а после вскрытия замка на диване нашли уже кости жильца. Отмечается, что реальную причину смерти определить будет невозможно. Эксперты предположили, что пенсионер умер около трех лет назад от коронавируса.