Совбез РФ: БРИКС и партнеры выразили готовность двигаться к многополярному миру

БРИКС и партнеры подтвердили намерение двигаться к многополярному миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники формата "Друзья БРИКС" по итогам расширенного заседания в Йоханнесбурге выразили готовность двигаться в направлении многополярной системы мира. С таким заявлением выступила пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) Российской Федерации.

В тексте сообщения Совбеза сказано, что участники саммита "Друзья БРИКС" подтвердили настрой двигаться в сторону многополярного мира, который настроен на принципах суверенности, доверия, равенства и свободного развития всех стран и народов.

На встрече в Йоханнесбурге также обсуждались вопросы международной безопасности, перспективы взаимодействия "пятерки" и сотрудничества. Российскую сторону представлял секретарь СБ России Николай Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что в БРИКС отсутствуют конфронтационность и скрытая повестка, а отношения в межгосударственном объединении выстраиваются на основе "ведущий - ведомый".