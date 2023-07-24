Минобороны ФРГ: Германия и Польша договорились о ремонте танков Leopard для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и Польша договорились о ремонте и обслуживании танков Leopard 2 в случае, если к ним поступит соответствующее обращение от Украины. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

«Можем сказать, что германо-польские усилия увенчались успехом. Вместе - на уровне государств и правительств - мы создаем условия для ремонта украинских танков Leopard 2», - цитирует Мюллера ТАСС.

Он не стал называть стоимость ремонта этого вида техники. Что касается числа танков, которые будут обслужены, то, по словам Мюллера, оно будет зависеть от потребностей Вооруженных сил Украины. Однако он подчеркнул, что при необходимости ремонт будет начат в срочном порядке.

Напомним, между Германией и Польшей разразился скандал из-за трудностей с обслуживанием танков Leopard, которые ранее были переданы украинской армии. По информации Spiegel, стороны никак не могли договориться по поводу стоимости обслуживания машин.

Позже представитель промышленной отрасли Польши пояснил, что власти страны пытались завысить стоимость ремонта переданных Вооруженным силам Украины танков Leopard. Поэтому Германия отказалась от создания на польской территории сервисного центра по обслуживанию этих машин.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что иностранные танки ВСУ «горят за милую душу» в зоне проведения специальной военной операции. В том числе, по его словам, речь идет о Leopard.