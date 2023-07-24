19FortyFive: поставкой кассетных снарядов ВСУ Байден нанес удар по США

19FortyFive: поставкой кассетных боеприпасов Украине Байден нанес удар по США Фото: EAST NEWS

Доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис назвал ошибкой решение США передать украинской армии кассетные боеприпасы.

“Таким образом, Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в том, что он нанес непрошеный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов”, — написал эксперт в статье для 19FortyFive.

Харрис подчеркнул, что правозащитники неоднократно указывали на недопустимость применения подобного неизбирательного оружия в современных конфликтах. При этом, отмечает автор статьи, эксперты оправдывают данный шаг Вашингтона критическим положением ВСУ, однако, если данный аргумент может быть законным оправданием, он может использоваться и при поставках другого запрещенного оружия.

Напомним, о решении Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы стало известно в преддверии саммита НАТО в начале июля. Еще до официального подтверждения от президента США, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о недопустимости подобных решений, которые приведут к “долгосрочным страданиям гражданского населения”.

В свою очередь Министерство обороны России отметило, что российские войска имеют в своем западе подобные виды вооружений, однако не использовали его ранее. При этом, подчеркнули в Минобороны, ВС России готовы зеркально ответить на применение ВСУ американских кассетных боеприпасов в зоне спецоперации.