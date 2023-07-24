Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено Фото: REUTERS

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь открыто после кратковременного перекрытия.

“Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено”, — сообщили в телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.

Движение автомобилей ранее было перекрыто в 15:34 Мск, однако возобновлено менее чем через полчаса.

Напомним, ночью 17 июля киевский режим совершил очередной теракт на Крымском мосту. В результате трагедии был поврежден один пролет автомобильной части транспортной переправы, а также погибла молодая семья из Белгородской области.

В свою очередь власти оперативно наладили движение по уцелевшей части моста и внимательно следят за возможными угрозами со стороны украинских войск, а ВС России последовательно уничтожают военные объекты в Одессе, на которых и готовился данный теракт.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что угроза новой атаки на Крымский мост сохраняется, поэтому обеспечение безопасности движения по мосту требует самых тщательных мероприятий, с чем и связаны подобные ограничения движения.