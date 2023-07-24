Цена нефти Brent поднялась до 82 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2023 года на лондонской бирже ICE поднималась до отметки в 82 доллара за баррель. Это, согласно данным графика торгов, произошло впервые с 25 апреля 2023 года.

По состоянию на 16:01 по московскому времени, стоимость нефти на мировом рынке выросла на 1,83% до 82 долларов за баррель. Через три минуты рост цены Brent замедлился до 81,89 долларов и составил 1,69%.

Сайт KP.RU писал, что 20 июня 2023 года цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2023 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 77 долларов за баррель. Это, согласно данным графика торгов, произошло впервые с 8 июня текущего года.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте добычи и сохранении объемов продаж нефти в стране. Он добавил, что происходит постепенная замена одних рынков на другие, и в этом нет никакой катастрофы. Сложившаяся ситуация заставляет российские компании действовать более энергично и профессионально, пояснил глава государства.