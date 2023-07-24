Четыре автомобиля повреждены после падения подпорной стены в Кисловодске, фото: скриншот из видео

В городе-курорте Кисловодске обрушилась подпорная стена на улице Промышленной, 4е. Бетонные плиты вместе с массивом земли, который они удерживали, рухнули на припаркованные автомобили. Об этом сообщил «КП-Ставрополь», со ссылкой на мэра города Евгения Моисеева.

«Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП… Главное, что жертв и пострадавших нет», - написал глава города.

Уточняется, что обрушилось не менее 25 метров подпорной стены. Они рухнули на парковку в промышленной зоне, повреждения получили четыре автомобиля. Внутри и поблизости в этот момент никого не было, поэтому обошлось без пострадавших и погибших.

Также известно, что существует угроза дальнейшего обрушения стены, и пострадал газопровод, проложенный в этом месте, из-за чего от газа оказались отключены четыре частных предприятия. Восстановление подачи газа планируют закончить 25 июля.

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