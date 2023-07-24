Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения при производстве пива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2023 года будут увеличены штрафы за нарушения при производстве пива и пивных напитков.

Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для юридических лиц штрафы за нарушение требований к производству и оборону данных напитков составят от 100 до 150 тысяч.

Также при нарушении технологии производства допускается конфискация как самой продукции, так и оборудования и сырья, использованного для ее производства и оборота.

Новый закон предусматривает и ответственность за грубое нарушение технологии производства пива и напитков на его основе: в случае добавления этилового спирта без учета в системе ЕГАИС, либо использования несоответствующего оборудования, производитель получит штраф до 200 тысяч рублей, а его деятельность может быть приостановлена на срок до 30 дней. Кроме того, за производство пивных напитков без включения в реестр производителей будет установлен штраф в размере до 300 тысяч рублей и приостановка деятельности до 60 суток.

Напомним, в начале июня в России в течение нескольких дней некачественным сидром отравились более 90 человек, из которых более 30 погибли. KP.RU разобрался, почему производителя опасного напитка два года никто не проверял, а также почему россияне продолжают употреблять контрафакт даже после массового отравления.