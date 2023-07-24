Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Водитель иномарки до сих пор находится в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижегородской области 23 июля. Об этом сообщает NewsNN.

По информации издания, авария произошла в 18:15 около поселка Первое Мая Балахнинского района. 67-летний водитель на «Мицубиши» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, ехавшим из Дзержинска в Заволжье.

В результате в больницу было доставлено восемь человек – оба водителя и шесть пассажиров ПАЗика, большинство из которых - женщины. Семь из них в последствии были отпущены на амбулаторное лечение. В основном, у пострадавших ушибы различных частей тела, у одной из пассажирок сломан нос.

В больнице в тяжелом состоянии остается водитель иномарки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и сочетанную травму. Сейчас с ним работают врачи.

По данным регионального управления Госавтоинспекции, в минувшее воскресенье на дорогах Нижегородской области произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, а 27 получили травмы.