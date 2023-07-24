Режим ЧС в энергетической отрасли Киргизии введут из-за недостатка электричества Фото: REUTERS

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет введен в энергетической отрасли Киргизии на три года с 1 августа 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Республики Садыр Жапаров.

«В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса постановляется объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли», - сказано в тексте документа.

В пресс-службе главы государства уточнили, что режим ЧС будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Недавно министерство энергетики Украины проинформировало о том, что в нескольких регионах страны наблюдаются перебои с электричеством. В частности, по информации ведомства, света не было в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Сайт KP.RU ранее также писал о перебоях с электричеством в нескольких городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В Казахстане проблемы наблюдались в Алма-Ате и Алма-Атинской области. В Киргизии перебои с электричеством были зафиксированы в двух городах — Бишкеке и Оше, в Узбекистане – в Ташкенте и ряде других городов.