Патрушев заявил, что США курируют работу украинского ЦИПСО

Патрушев заявил, что США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО Фото: ТАСС

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

“Помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия, командование Специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций”, — приводит слова секретаря Совбеза “Российская газета”.

Также он отметил, что американские спецслужбы активно привлекают украинских хакеров к кибератакам на Россию.

Ранее Патрушев заявлял, что Вашингтон ведет "необъявленную войну" против России, с целью уничтожить национальное самосознание россиян. При этом, подчеркнул он, западные политики даже не скрывают своих намерений и свободно заявляют об этом в официальных документах.

Напомним, член Совета по правам человека и президент аналитической компании “Крибрум” Игорь Ашманов рассказывал KP.RU, как устроена украинская пропаганда, кто управляет украинским ЦИПСО и какие методы киевский режим использует для “перепрошивки” мнения простых украинцев о России.