Путин и Лукашенко вместе посетили остров Валаам

Путин и Лукашенко посетили Валаам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии на Ладожском озере в понедельник, 24 июля 2023 года.

Главы двух государств осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, который является одной из самых популярных православных святынь в России. Путин и Лукашенко также поклонились мощам преподобных Сергия и Германа - основателей Валаамского монастыря.

Ранее KP.RU писал, что в воскресенье, 23 июля, состоялись неформальные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом. На встрече главы государств обсудили обстановку в зоне специальной военной операции, попытки украинского контрнаступления, а также экономическое сотрудничество. После Путин и Лукашенко прогулялись по площади в Кронштадте, пообщались и сфотографировались с местными жителями.

Изначально планировалось, что визит Лукашенко в Россию продлится не больше одного дня, но в первую же встречу президент России поменял свои планы и анонсировал двухдневные переговоры.