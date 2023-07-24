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НовостиОбщество24 июля 2023 14:18

Пострадавшую при атаке БПЛА на Крымский мост девочку выписали из больницы

Пострадавшая девочка осталась без родителей после атаки БПЛА на Крымский мост. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное
Сергей КУДРИН
Пострадавшую при атаке БПЛА на Крымский мост девочку выписали из больницы, фото: соцсети

Пострадавшую при атаке БПЛА на Крымский мост девочку выписали из больницы, фото: соцсети

14-летняя девочка, родители которой погибли во время теракта 17 июля 2023 года на Крымском мосту, была выписана из больницы. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

После взрыва украинских беспилотников под мостом, по которому ехала девочка с родителями, она влетела головой в лобовое стекло. В тот же день её вертолётом транспортировали в ближайшую больницу - в Краснодар. Там с ребёнком работали в том числе и психологи - они ей были необходимы.

После Краснодара девочка была переправлена в Москву, и теперь уже выписана из столичной больницы.

Ранее KP.RU подробно рассказал о погибших во время теракта людях, семейной паре из Белгородской области, которые поехали с дочкой отдохнуть в Крым, и в результате 14-летняя девочка осталась без родителей.