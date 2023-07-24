Экс-разведчик США Риттер допустил объединение Польши и Украины в одно государство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда могут договориться о создании единого государства. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Причем, по его мнению, сделают это лидеры двух государств втайне от всех.

«Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками», - напомнил Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Такое развитие событий, по мнению бывшего разведчика, может привести к эскалации между Россией и Польшей. В то же время всем уже очевидно, что Украина не сможет одержать победу, поэтому, считает Риттер, Зеленский готов пойти на такой отчаянный шаг.

Ранее Риттер заявлял, что Украина лишится части своих территорий, так как они будут присоединены к Польше, Румынии и Венгрии. Раздел Украины, в свою очередь, приведет к конфликту между странами Евросоюза и Североатлантического альянса, полагает бывший разведчик.

В свою очередь, президент России Владимир Путин недавно отмечал, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием НАТО, а потом вмешаться в украинский конфликт для того, чтобы вернуть, как они полагают, свои исторические земли.