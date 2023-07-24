Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что в ближайшее время россиян ждёт рост стоимости авиабилетов. Однако он, в целом, не превышает уровня роста инфляции, и со временем цена упадёт ниже того порога, до которого она вырастет сейчас.

«Как вы знаете, существует две методики мониторинга это что называет назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание. Но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции», - говорит Чалик.

По словам замминистра, когда пройдёт некоторое время после подорожания из-за инфляции, цены сперва стабилизируются, а затем и вовсе станут ниже прежних, так как авиакомпании начнут устраивать распродажи и делать скидки, чтобы распродать билеты для окупаемости рейсов.

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