Дзержинск и Павлово получат призовые 150 млн рублей на благоустройство

Итоги подвели сегодня в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.

Во Всероссийском конкурсе Минстроя России, который проводится с 2018 года, участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. В Нижегородской области за прошедшие пять лет победителями конкурса становились уже три десятка проектов. Среди них – Парк имени Гайдара в Арзамасе, исторический центр Семенова, набережная Городца.

«Здорово, что победы в конкурсе малых городов и исторических поселений для Нижегородской области стали уже доброй традицией. В этом году в число победителей вошел Дзержинск в категории «Исторические поселения» с концепцией развития территории у Дворца культуры химиков и бульвара Победы. В Павлове жюри оценило благоустройство парковой зоны – этап реновации пешеходного кольца «Место встречи». Как раз этот проект обсуждали в ходе поездки в Павлово осенью прошлого года, я давал соответствующие поручения. Главное, что у местных властей при поддержке жителей есть большое желание сделать наши малые территории такими же благоустроенными, красивыми и комфортными для жизни, как города-миллионники», - прокомментировал признание на всероссийском уровне высокого уровня благоустройства городов региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.