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НовостиПолитика24 июля 2023 15:06

Что случилось за день: главные события 24 июля

МИД предупредил о праве России на жесткие ответные меры за атаки беспилотников
Екатерина КОСОБОКОВА
МИД заявил, что Россия имеет право на жесткие ответные меры за атаки беспилотников

МИД заявил, что Россия имеет право на жесткие ответные меры за атаки беспилотников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России 24 июля после попытки атаки беспилотников по Москве сделало заявление о том, что коллективный Запад нацелен на то, чтобы продолжать обострять ситуацию на Украине. И именно это является причиной наглых, террористических методов, применяемых киевскими неонацистами, отметили в российском дипломатическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что все виновные будут найдены и наказаны, а российская сторона оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер.

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