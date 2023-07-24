Что случилось за день: главные события 24 июля

МИД заявил, что Россия имеет право на жесткие ответные меры за атаки беспилотников Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России 24 июля после попытки атаки беспилотников по Москве сделало заявление о том, что коллективный Запад нацелен на то, чтобы продолжать обострять ситуацию на Украине. И именно это является причиной наглых, террористических методов, применяемых киевскими неонацистами, отметили в российском дипломатическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что все виновные будут найдены и наказаны, а российская сторона оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер.

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