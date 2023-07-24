Регионы России смогут сами определять правила обращения с бездомными животными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 24 июля, закон, разрешающий регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Разумеется, в рамках действующего законодательства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь все субъекты Российской Федерации будут вправе сами решать, как им бороться с бездомными собаками и кошками на улицах городов. Также закон позволит областным властям пользоваться пунктами передержки, регистрировать каждую собаку на региональном уровне, отслеживать их численность и популяцию, пристраивать животных в добрые руки и стерилизовать их.

Раньше порядок действий был единым для всех - нужно было поймать животное, стерилизовать, вакцинировать и вернуть обратно. Сейчас же регионы смогут не учитывать эти пункты, и пойти по иным путям. Также закон определяет места, где людям запрещено отпускать собак с поводков. Такими стали: спортивные и детские площадки, дворы, пешеходные переходы, лифты и места общественного пользования домов.

Ранее KP.RU сообщил в подробностях о новом законе, что он изменит, где можно будет гулять как с собаками, так и с кошками.