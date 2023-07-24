Медведев иронично оценил новый логотип Twitter

Медведев оценил новый логотип Twitter, заявив, что где буква X, там и буквы V и Z Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смену логотипа платформы Twitter на черно-белую букву “Х”.

“Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z”, — написал политик в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

Напомним, 23 июля американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил о намерении убрать голубую птицу на логотипе соцсети, а уже на следующий день привычную птичку заменила черно-белая буква “Х” на черном фоне. Маск отмечал, что это не финальный логотип соцсети и может быть изменен, а буква “Х” символизирует несовершенство людей, которое, в свою очередь, и делает их уникальными.

Дмитрий Медведев признавал вклад Илона Маска в реформировании Twitter и стремлении платформы к обеспечению полной свободы слова. В свою очередь Маск подчеркивал, что любая мысль или новость является пропагандой и призывал пользователей самостоятельно анализировать все мнения, которые высказываются в Twitter и где-либо еще.