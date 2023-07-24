Полковник Кошкин: называть сроки окончания конфликта на Украине преждевременно Фото: Александр КОЦ

Полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал слова министра обороны Украины о сроках окончания конфликта.

Глава поенного ведомства Алексей Резников отметил, что в 2024 году Украина вступил в НАТО, это произойдет после окончания конфликта. Полковник Кошкин назвал эти заявления преждевременными, отметив, что говорить о завершении конфликта между Россией и Украиной пока рано. Что касается членства в Альянсе, то данный вопрос не стоит на повестке дня.

Западные аналитики не раз пытались предсказать завершение конфликта и переход к заморозке или первой фазе, однако никакие прогнозы не сбылись.

- Пока что речь совсем не о завершении конфликта, - говорит эксперт Lenta.ru.

Так что прогнозы Резникова о разрешении ситуации к 2024 году очень туманны. К тому же, определять сроки нужно явно не в Киеве.

Полковник отметил, что в настоящее время США и Европе не выгодно принимать Украину в НАТО, так как это потребует решения вопросов с Украиной по-другому, а это может усугубить ситуацию.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не стоит серьезно воспринимать заявления представителей киевского режима относительно сроков СВО.

- Серьезно относиться к заявлениям властей киевского режима — это не уважать себя. Я хочу напомнить, что ряд так называемых спикеров киевского режима к 1 июня обещали ходить по набережным Ялты, - сказал депутат "Известиям".

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что восстановление Каховской ГЭС займет около 12 месяцев. О нем можно будет говорить как минимум, когда горячие боевые действия закончатся, сказал он телеканалу "360".

Тем временем, Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие указа о специальных экономических мерах в условиях санкций. Ограничения касаются запрета на вывоз и ввоз различных видов продукции и сырья. При этом россияне могут по-прежнему перевозить товары за границу для собственных нужд, передает Rt.