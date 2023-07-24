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НовостиПолитика24 июля 2023 15:33

Путин и Лукашенко поклонились мощам преподобных Сергия и Германа

Видео поклонения Путина и Лукашенко мощам святых Сергия и Германа появилось в сети
Сергей КУДРИН
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Сети появилось видео поклонения мощам святых Сергия и Германа президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетили остров Валаам в Карелии, где побывали в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре.

На видео запечатлён момент посещения самого монастыря. Путин и Лукашенко, в сопровождении священнослужителя, заходят в монастырь и подходят к мощам святых. Президент России крестится, наклоняется к святыне и целует её, после чего крестится вновь и отступает, давая место своему белорусскому коллеге. Лукашенко также поцеловал святыню и приложил ладонь к груди.

Главы государств зажгли в храме свечи, а также побеседовали с прихожанами. Атмосфера на записи крайне доброжелательная - люди улыбаются, здороваются, в основном обращаются к Путину, желают здоровья, президент приветствует их в ответ.

Ранее KP.RU сообщил, что посещение Валаама стало частью второго дня встречи Путина и Лукашенко.