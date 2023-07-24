В Японии заявили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Офис премьера Японии: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету Фото: REUTERS

Офис премьер-министра Японии Фумио Кисиды сообщил, что 24 июля Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты.

“Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты”, — сообщил офис премьера в официальном аккаунте в Twitter.

В сообщении указано, что в ближайшее время будет представлена более подробная информация о данном пуске.

Напомним, несколькими днями ранее Северная Корея также произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 18 июля запускала две ракеты баллистического типа, которые упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.