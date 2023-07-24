В КуZбассе до 2025 года направят более 10 млрд рублей на переселение шахтерских семей с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт

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На совместном заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» и Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению обсуждался вопрос переселения граждан с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт.

Заседание прошло под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина, губернатора КуZбасса Сергея Цивилева и заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Галушки.

«Эти вопросы напрямую касаются благополучия жителей шахтерских городов нашей страны. В 2018 году во время визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в КуZбасс мы обсудили с ним проблему нехватки средств на переселение с подработанных территорий. Благодаря его поддержке было беспрецедентно увеличено ежегодное финансирование программы — в нашем регионе более чем в шесть раз. Это значительно ускорило переселение жителей шахтерских городов в комфортные условия. На этом совещании мы продолжили отстаивать интересы кузбассовцев, шахтерских семей», — заявил Сергей Цивилев.

Губернатор пояснил, что только за первые полгода 2023 года в КуZбассе переселены 455 семей – это 60% от запланированного числа жителей подработанных территорий. Регион идет с опережением запланированного графика. На эти цели из бюджета выделено 1,9 млрд рублей. Всего в этом году должны переселить 753 семьи, а общее финансирование программы достигает 3,4 млрд рублей.

На завершение программы переселения 1574 семей в КуZбассе в 2024-2025 годы будет направлено еще 7,5 млрд рублей. В общей сложности расходы на реализацию программы превысят 10 млрд рублей.