Тимур Хайдаров рассказал об осложнениях у звезд после пластики

Фото: социальные сети

Уже не первый день обсуждают историю с певицей Славой, которая осталась недовольна новым бюстом. По словам Славы, Тимур Хайдаров «неправильно сшил ей грудь». В интервью KP.RU врач рассказал, какие бывают осложнения после пластики, и от чего они зависят.

«Работа была выполнена профессионально. Слава сама сказала, что попой, животом и руками довольна, а вот грудью нет. Странно как-то. Касаемо швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что скорость их заживления зависит не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни, вредных привычек и многого другого», — поделился с KP.RU Тимур Хайдаров.

Также хирург отметил, что абсолютно любое хирургическое вмешательство опасно. Хайдаров вспомнил историю глобального преображения блогера и визажиста Гоар Аветисян (аудитория более 11 млн в соцсетях), которой он буквально «слепил» новую фигуру, при этом столкнувшись с рядом осложнений и рисков для здоровья.

«Она сбросила более 100 кг! И, конечно, у нее повисла кожа. Была проведена огромная работа. Мы подрезали ей кожу на руках и ногах, перераспределили объемы тела — округлили ягодицы, прорисовали талию. Такое преображение — это как огранка бриллианта, когда нельзя просто три раза ударить молотком. Процесс длительный. Поэтому операций было несколько, и, по-моему, на втором этапе мы столкнулись с осложнениями, которые могут быть в медицине. От них никто не застрахован», — рассказал KP.RU Тимур.

Фото: социальные сети

По словам хирурга, из-за особенностей организма у Гоар долго не заживали швы.

«Я понимал, что она медийная личность, и что может быть некий резонанс и негатив. Помню, что все паблики писали о том, что у нее раны, а врачи-«доброжелатели» пугали сепсисом и тем, что она умирает. Но при этом параллельно сильно росла статистика ее аккаунта. В результате все зажило, но я понимал, что история может повториться», — поделился Хайдаров.

Через несколько лет Гоар Аветисян снова пришла к хирургу с просьбой сделать ей еще одну сложную операцию — уменьшить грудь. Данное вмешательство опасно тем, что может нарушиться трофика питания тканей.

«Кроме того, у Гоар покатая грудная клетка, то есть импланты, грубо говоря, могут скатываться, — продолжает хирург. — В результате мы поставили ей особенные импланты с полиуретановым покрытием, которые хорошо фиксируются. Мы пошли на риск и снова столкнулись с осложнениями — небольшой ишемией, вызванной нарушением трофики питания тканей. Была длительная реабилитация — специальные мази, барокамеры — в общем, комплекс действий. В итоге вместо двух недель Гоар потребовалось два месяца на восстановление. Я понимал, что будет хейт, но люди должны знать правду. Сделать пластику — не на маникюр сходить».