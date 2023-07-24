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НовостиОбщество24 июля 2023 15:59

Прокуратура Москвы обжаловала отказ перевести блогера Лерчек под домашний арест

Ведомство просит направить соответствующий материал на новое рассмотрение
Екатерина КОСОБОКОВА
Прокуратура Москвы обжаловала отказ перевести блогера Лерчек под домашний арест

Прокуратура Москвы обжаловала отказ перевести блогера Лерчек под домашний арест

Фото: Александр РОГОЗА

Прокуратура Москвы не согласилась c отказом перевести блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов, под домашний арест и внесла соответствующую апелляцию в суд.

«Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что прокуратура просит направить материал на новое рассмотрение в суд.

Сайт KP.RU писал о том, что Чекалиной было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее следственный комитет РФ потребовал ужесточить меру пресечения Лерчек и ее супругу Артему Чекалину (Артемчек). По мнению следствия, супруги неоднократно нарушали запрет определенных действий, а именно, опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу. Поэтому, как заявляли ранее в СК, необходимо поместить блогеров под домашний арест. Однако данные ходатайства удовлетворены не были.