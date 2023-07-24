Прокуратура Москвы обжаловала отказ перевести блогера Лерчек под домашний арест Фото: Александр РОГОЗА

Прокуратура Москвы не согласилась c отказом перевести блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов, под домашний арест и внесла соответствующую апелляцию в суд.

«Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что прокуратура просит направить материал на новое рассмотрение в суд.

Сайт KP.RU писал о том, что Чекалиной было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее следственный комитет РФ потребовал ужесточить меру пресечения Лерчек и ее супругу Артему Чекалину (Артемчек). По мнению следствия, супруги неоднократно нарушали запрет определенных действий, а именно, опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу. Поэтому, как заявляли ранее в СК, необходимо поместить блогеров под домашний арест. Однако данные ходатайства удовлетворены не были.